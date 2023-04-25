انتظام توريد القمح في محافظة كفر الشيخ.. و3 جهات مسؤولة عن التسويق

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، وذلك وسط متابعة يومية من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، والمحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عن توريد 1227 طن قمح، بشون وصوامع المحافظة بالمراكز والمدن، بالتزامن مع توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه جرى حصاد 10 آلاف فدان قمح من بين 189 ألف فدان المنزرعة بمراكز المحافظة.

استقبال القمح من المزارعين

وأوضح المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة بكفر الشيخ، أنه يتم استقبال القمح من المزارعين، بالتزامن مع بدء موسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، ليتم تسويقه من خلال 3 جهات، وهي البنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، والشركة المصرية للصوامع والتخزين.

المساحة المنزرعة بمحصول القمح في كفر الشيخ

وبلّغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ للعام الجاري 2023 254 ألف فدان بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث بدأ مزارعو المحافظة عملية الحصاد منذ حوالي 10 أيام.