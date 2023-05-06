انطلاق امتحانات أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني بمدارس كفر الشيخ

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، بجميع مدارس محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد اعتماد جداول الامتحانات للعام الدراسي 2022 - 2023، من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تجهيز وإعداد اللجان

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس، لافتاً أنه تم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب.

تصحيح أوراق الامتحانات أولا بأول

وأوضح «عبد الله»، أنه تم التشديد على اتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة خلال سير الامتحانات، مع توفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، مشيراً إلى أنه سيتم تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل أولا بأول، لإعلان النتائج في أقرب وقت، وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي تبدأ غدا الأحد الموافق 7 مايو، وتستمر حتى الخميس 11 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو وتستمر حتى الأحد 14 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الأربعاء 17 مايو وتستمر حتى الاثنين 22 مايو، أما امتحانات الصف الأول الثانوي فقد بدأت اليوم السبت 6 مايو للصف الأول الثانوي وتنتهي السبت 20 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدءاً من صباح غداً الأحد 7 مايو حتى الأحد 21 مايو الجاري.