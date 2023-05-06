كفر الشيخ تنهي استعداداتها لعقد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، والتي تبدأ اليوم السبت الموافق 6 مايو وتنتهي 22 مايو الجاري، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس.

استعدادات كفر الشيخ لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، سواء لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب.

وأضاف «عبد الله»، في بيان له، أنه نبه على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتاً أنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارٍ تجهيز اللجان من تنظيف وتعقيم، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضًا مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، أما بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستُوفر لجنة النظام والمراقبة كافة سُبل الراحة للعاملين بالكنترول، وذلك وفق القواعد المنظمة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وأوضح «عبد الله»، إن امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي تبدأ غداً الأحد، الموافق 7 مايو، وتستمر حتى الخميس 11 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بدءاً من الثلاثاء الموافق 9 مايو وتستمر حتى الأحد 14 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأربعاء 17 مايو وتستمر حتى الاثنين 22 مايو، أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ اليوم السبت 6 مايو للصف الأول الثانوي، وتنتهي السبت 20 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدءاً من يوم الأحد 7 مايو، حتى الأحد 21 مايو الجاري.