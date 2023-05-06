«تعليم الإسكندرية» تتابع سير امتحانات نهاية العام الدراسي في يومها الأول

أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انطلاق امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/ 2023 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية.

وقال «أبوزيد» في بيان اليوم، إنه جرى متابعة سير الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة، حيث بدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة عبد الله النديم الإعدادية للبنين بإدارة شرق، بحضور جلال عيد، وكيل الإدارة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى، والتربية الدينية في اللجنة الثانية.

امتحانات التعليم الفني في الإسكندرية

كما تفقد امتحانات التعليم الفني بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الصناعية بنات، وتفقّد لجان مدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد عبده الابتدائية بذات الإدارة، لمتابعة امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

تعليمات الامتحانات في الإسكندرية

وأكّد مدير تعليم الإسكندرية على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

وشدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

غرف عمليات لمتابعة الامتحانات

وفي سياق متصل، أوضح مدير المديرية أنّ «تعليم الإسكندرية» قامت بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم ترِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.