«التعليم» عن شكاوى سقوط سيتسم امتحانات المصريين بالخارج: «جار التحقق»

بدأت اليوم امتحانات صفوف النقل للطلاب المصريين في الخارج الترم الثاني 2023، وفقًا للجدول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

شكاوى من سقوط سيستم امتحانات المصريين في الخارج

واشتكي عدد من أولياء الأمور على جروبات أولياء الأمور «أبناؤنا في الخارج في جميع انحاء العالم» من سقوط سيستم الامتحانات الإلكترونية، لصفوف النقل للطلاب المصريين في الخارج.

وأكد أولياء الأمور، أنه مع بدء دخول الطلاب المصريين في الخارج منصة الامتحانات في تمام التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة من دول العالم اليوم «السيستم واقع»، ولم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحانات.

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم، بحل أزمة السيستم حتي يتمكن الطلاب من الدخول على المنصة وحل امتحانات الترم الثاني 2023.

التعليم ترد على سقوط السيستم

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتابع شكاوي أولياء الأمور والطلاب المصريين في الخارج للتحقق منها وسرعة حل المشكلة، مشيرا إلي أن الامتحان متاح حتي الساعة الرابعة عصرًا.

وأضاف المصدر، أنه يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الالكترونية بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتبارًا من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.