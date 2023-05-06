«الداخلية»: استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومي لمواطنين في 11 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (11136) بطاقة رقم قومي، وعدد (18083) مصدرًا مميكنًا.

كما تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليهاً، وكذا الدفع بقافلة إضافية بمحافظة المنيا أمام سجل بنى مزار وبمحافظة السويس أمام سجل الجناينً، وذلك اعتبارًا من يوم 6/5/2023.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة؛ لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

استخراج وتوصيل عدد (424) بطاقة رقم قومي

وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (424) بطاقة رقم قومي وعدد (139) مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لعدد (8) حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهمً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة (البحر الأحمر) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (40) مواطنة.