«الداخلية» تواصل مد مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين في المحافظات

تواصل وزارة الداخلية، مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية مع مواصلة الدفع بسيارات منظومة «أمان» لطرح سلع غذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

28 سلسلة تجارية

كما تقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى (28) سلسلة تجارية بإجمالي (1211) فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد (4) معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة، كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبرى.

وفى ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.