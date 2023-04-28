استمرار فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بعد مدها شهرين.. تخفيضات على السلع

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي جرى مدها لمدة شهرين اعتباراً من نهاية شهر رمضان لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

28 سلسلة تجارية تشارك في مبادرة «كلنا واحد»

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة.

وجرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ 5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بالقاهرة الكبرى.

وتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية جرى إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.