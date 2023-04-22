أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسماعيلية وموعد انتهائها

على مدار أيام عيد الفطر المبارك، تستمر فروع مبادرة كلنا واحد في استقبال العملاء من أهالي محافظة الإسماعيلية، في الأفرع المنتشرة بالمحافظة وحتى موعد انتهاء العمل ببعض الفروع، مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بعد استمرارها طوال شهر رمضان المبارك، ويستعرض «الوطن»، أماكن مبادرة كلنا واحد وموعد انتهائها في كل مراكز وقرى المحافظة.

أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسماعيلية

تنتشر فروع أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسماعيلية، بدء من المعرض الكبير في حي ثالث الإسماعيلية بحديقة الشيخ زايد، وفرع شارع الغابة في حي ثان الإسماعيلية، وفرع ميدان أحمد عرابي بحي أول الإسماعيلية قرب محطة القطار الرئيسية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية، استمرار العمل في أماكن المعارض في الإسماعيلية، مع فترة عيد الفطر المبارك، حين إشعار آخر بالاعلان عن تفاصيل جديدة تحت شعار «العيد عيدنا».

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إنه تم ضخ كميات جديدة من السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية الأساسية في كل معارض الغرفة مع عيد الفطر، لتوفيرها للمواطنين، لرفع العبء عنهم، وبيعها بأسعار مخفضة.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى ضخ كميات كبيرة من السلع الخاصة بعيد الفطر من الأسماك المملحة والتنسيق مع الطب البيطري ومديرية التموين، للمراقبة المستمرة لجودة الأطعمة للتأكد من صلاحيتها للجمهور.

أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسماعيلية

ويستمر العمل في أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسماعيلية في المراكز والقرى لمدة شهرين متتاليين، بعد إعلان وزارة الداخلية مد العمل بالتزامن مع مبادرة العيد عيدنا، في فرع قرية سرابيوم، وفرع قرية أبو عطوة، وفرع مركز أبوصوير، وفرع مركز القصاصين وفرع مركز التل الكبير وفرع مركز ومدينة فايد.

وقال «عثمان»، إنه تم ضخ كميات من كعك العيد والبسكويت بأسعار مخفضة في كل المنافذ، احتفالا بعيد الفطر المبارك، لرفع العبء عن المواطنين، بتخفيض يصل إلى 25% عن أسعار المحال التجارية.

موعد انتهاء العمل في أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسماعيلية

ويستمر العمل في أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسماعيلية لمدة شهرين، بعد إعلان وزارة الداخلية، فيما أعلنت الغرفة التجارية، عن استمرار العمل بمعارضها أيضا، مشيرا إلى أن بعض الأفرع ستستمر في العمل، وإيقاف الأفرع الأخرى.