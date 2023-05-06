«التأمين الصحي» بالغربية: إجراء 600 فحص و38 عملية جراحية خلال يوم واحد

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إجراء مستشفيات التأمين الصحي بالغربية لعدد 38 عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة والعظام وجراحات الأطفال والأورام وجراحات العيون والنساء والتوليد، الخميس الماضي.

العمليات الجراحية

وقال الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين بالغربية، إنه تردد على أقسام الطوارئ بالمستشفيات على مدار اليوم 250 مريضا لتلقي الخدمات العلاجية والجراحية، حيث تم حجز 31 مريضا بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، كما أجرت المستشفيات 70 جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى.

وأشار مدير التأمين الصحي بالغربية إلى استمرار العمل بأقسام المعمل والأشعة، حيث أجرت المستشفيات التابعة للفرع 60 فحص أشعة، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 فحص بمعامل المستشفيات لمرضى الأقسام الداخلية والمترددين على أقسام الطوارئ.

الخدمات العلاجية

وأشاد «رحمي» بمستوى الخدمات العلاجية والجراحية المقدمة إلى المرضى المترددين على مستشفيات التأمين الصحي بمدن ومراكز محافظة الغربية، موجها باستمرار تواجد الفرق الطبية والخدمات المعاونة على مدار اليوم من أجل تقديم الخدمات على المستوى الأمثل إلى جمهور المواطنين في أسرع وقت ممكن.