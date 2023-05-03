جامعة طنطا: تقديم الرعاية الطبية لــ 866 حالة وتقديم العلاج بالمجان

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية نواج مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

الكشف على 866 مواطناً

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لـ 866 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 52 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

15 عيادة

تم توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية :

24 حالة فى جراحة المخ والأعصاب و 78 حالة فى عيادة طب الأطفال، و104 بجراحة العظام، و113 بعيادة الأمراض الجلدية، و 87 بأمراض الباطنة، و 62 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 91 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و29 بعيادة الجراحة العامة، و 34 بعيادة الأمراض الصدرية، و34 بالنفسية والعصبية، و84 بعيادة طب وجراحة العيون، و24 بعيادة القلب والأوعية، و72 بعيادة الأسنان، و54 بعيادة التحاليل

كما جرى تحويل 52 حالة بواقع 4 جراحة مخ وأعصاب، و 2 أطفال، و8 عظام، 2 جلدية، 1 باطنة،6 مسالك بولية، 5 أنف وأذن وحنجرة، 6 جراحة عامة، 4 الصدر، 2 نفسية وعصبية 12 طب وجراحة العيون.

محو أمية 32 مواطناً

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 32 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة، إضافةً إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها، وتم الاستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.