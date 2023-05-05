محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام 2023

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك للوقوف على آخر استعدادات المديرية للبدء في امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من 6/ 5 /2023 حتى 25 /5 /2023، وبالنسبة للشهادة الإعدادية (عام – مهني) من 20 /5/ 2023 حتى 25/ 5 /2023.

أعداد الطلاب

واستعرض محافظ الغربية التقرير الذي قدمته مديرية التربية والتعليم، وشمل اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي 2022 /2023، حيث يؤدي 113466 طالب امتحانات الصف الرابع، و 112045 طالب امتحانات الصف الخامس، إلى جانب 102868 طالب يؤدون امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما يؤدي 46092 طالب امتحانات الصف الأول الثانوي، و39952 طالب امتحانات الصف الثاني الثانوي، في حين يؤدي 106557 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي، و94458 طالب امتحانات الصف الثاني الإعدادي، أما الشهادة الإعدادية المحلية، فيؤدي 90428 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في 408 لجنة، و2040 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 15 لجنة.

جاهزية المدارس

وأكد المحافظ جاهزية جميع المدارس وخاصة التي ستعقد بها امتحانات المرحلة الثانوية إلكترونيا ومراجعة موقف البنية التحتية التكنولوجية والشبكات، حيث أوضح وكيل الوزارة أنه تم الاستعانة بمسئولي التطوير التكنولوجي من جميع المراحل التعليمية خلال فترة الامتحانات الإلكترونية، علماً بأن الفئات المستهدفة بالامتحان الورقي، هم طلاب المنازل والدمج فقط، وسيعقد الامتحان ورقيا طبقاً للجدول المعلن لكل صف دراسي.

ضوابط الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم عقد اجتماع موسع بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهي عموم المديرية، ومديري المرحل والنوعيات بالتعليم العام والفني، وذلك لمناقشة التعليمات وضوابط الامتحانات، وقد تم الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة وعمل المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، كما تم التأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام –فني) بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماماً عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم (14) بتاريخ 9/4/2016 ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي.

تأمين المدارس

وأشار حسن أنه تم تشكيل غرف العمليات الخاصة بالامتحانات برئاسة مدير كل إدارة تعليمية، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات وذلك حتى إعلان النتيجة فضلاً عن ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.

توزيع الموجهين

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم توزيع جميع المتابعين والموجهين على المدارس أثناء الامتحانات لمتابعة سير الامتحانات ممن ينطبق عليهم الشروط بحيث يكون هناك متابع داخل كل مدرسة وعدم تكرار المتابعين وحضور فتح المظاريف والتأكيد على محاضر الفتح والغلق، إلى جانب التأكيد على عدم اصطحاب المحمول (للطلاب – المعلمين) مع ضرورة إعلان الجداول في مكان ظاهر للطلاب بكل لجنة.