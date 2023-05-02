بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن فرص شاغرة بجامعة طنطا.. اعرف التفاصيل

كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف شاغرة بجامعة طنطا، وهي أستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد كلية الفنون التطبيقية، ضمن وظائف الكادرات الخاصة، موضحة أن الجهة التابعة لها الوظائف هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بوابة الوظائف الحكومية تحدد المستندات المطلوبة

وأضافت بوابة الوظائف الحكومية، أنّ المستندات المطلوبة هي أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة خلال فترة الإعلان أو قبل الإعلان بأسبوعين على الأكثر، وأصل شهادة الماجستير وأصل شهادة البكالوريوس بالتقدير التراكمي والمجموع الكلي والنسبة المئوية، وأصل شهادة تقديرات ومجموع المواد الدراسية موضحاً بها درجة التخصص.

وتشمل المستندات المطلوبة 3 نسخ من الماجستير مع خطاب توصية من المشرف على الرسالة، وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وأاصل شهادة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور والخدمة العامة للإناث وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية وعدد 6 صور شخصية حديثة 4×6 وموافقة جهة العمل إذا وجدت.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت بوابة الوظائف، أنّ التقديم يبدأ اعتباراً من 2023/05/02 ونهاية الإعلان 2023/05/16، مؤكدة تقديم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة بمقر الإدارة العامة لجامعة طنطا بشارع الجيش طنطا الغربية خلال أسبوعين من اليوم التالي لتاريخ النشر وعلى العاملين بالدولة أن يتقدموا بطلباتهم مشفوعة بموافقة صريحة من الجهات التابعين لها.