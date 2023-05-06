إنشاء محطة تحلية بطاقة 250 لترا يوميا في رفح بشمال سيناء

وافق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تشييد محطة تحلية عملاقة بقوة 250 م يوميا لأهالي قرية شيبانة جنوب رفح.

قال الشيخ إبراهيم أبو عليان أحد وجهاء المنطقة لـ«الوطن» إنه تم تقديم طلب للمحافظ بالموافقة على عمل محطة عملاقة بطاقة إنتاجية 250 لترا يوميا، وذلك لتغطية مناطق جنوب رفح بالكامل، بما فيها تجمعات شيبانة والمهدية وأبو زماط والشلالفة وطريق العجراء الجنوبي.

شيبانة بها محطتان للتحلية بطاقة إنتاجية صغيرة

وأوضح أبو عليان أن قرية شيبانة تم عمل بها محطتين تحلية منذ 6 شهور، ولكنها محطات صغيرة بطاقة 40 مترا يوميا، ولذا تم المطالبة بعمل محطة عملاقة لزيادة أعداد التجمعات السكنية بتلك المناطق

وقال عبد الغفار سويلم أحد أبناء القبائل، إنه تم تشييد محطتي التحلية في مناطق متوسطة بين التجمعات السكنية، على أن يصل لها الجميع لأن إحدى المحطات بجوار مسجد الزاوية، والأخرى بجوار طريق المقابر من ناحية منطقة أبو زماط، وهذا ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين العائلات والقبائل بالمكان.

تشييد 4 آبار عملاقة لقرية شيبانة جنوب رفح

وكان اللواء جمال عبد الناصر رئيس مجلس مدينة رفح قد أكد في لقاء سابق، أنه تم تشييد 4 أبار حكومية، بتعليمات المحافظ، وزعت على عدة مناطق بالقرية.

وأضاف رئيس مجلس مدينة رفح أنه تم تشغيل الآبار ومحطات التحلية بعد الانتهاء من توصسيل أسلاك الكهرباء والمولدات إلى القرية، وإضاءة المداخل والمخارج لمنطقة شيبانة وطريق الجورة جنوب المدن بالكامل

الجدير بالذكر أنه تم تشييد عدة محطات تحلية بجنوب الشيخ زويد، في قرية الظهير، وأبو العراج والجورة، علاوة على محطات العكور والشهاوين والمعنية وأبو طويلة، وجار الانتهاء من محطة قبر العمير العملاقة، بتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.