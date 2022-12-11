حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تصل القرى العائدة جنوب رفح والشيخ زويد

قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان بشمال سيناء، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، سوف تصل إلى القرى العائدة جنوب رفح والشيخ زويد.

وناشد وكيل وزارة الصحة، في بيان، المواطنيين بضرورة تطعيم الأطفال في الفئة العمرية المستهدفة، لعدم الإصابة بشلل الأطفال.

وقالت مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، انطلقت صاح اليوم، بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية والنوادي، وبعض المساجد في الأحياء، بعد توزيع الفرق الطبية

التطعيم من عمر يوم الى 5 أعوام

وأضاف البيان، أن الحملة القومية للتطعيم سوف تستمر حتى يوم 14 من الشهر الجاري، وأن الفئة المستهدفة من عمر يوم إلى 5 أعوام.

الإعلان عن أماكن التطعيم عبر مكبرات الصوت بالمساجد

وأعلنت مكبرات الصوت في المساجد، أن فرقا طبية تقف أمام بعض المساجد بالأحياء البعيدة، أو الأخرى التي ليس بها وحدات صحية، لتسهيل عملية التطعيم والوصول لجميع الفئات المستهدفة من خلال الحملة القومية.