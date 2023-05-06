انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس شمال سيناء في اليوم الأول

بدأت صباح اليوم السبت امتحانات النقل بإدارات شمال سيناء التعليمية، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له إن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن تلاميذ المدارس ألتزموا بالزي المدرسي بحسب تعليمات الوزارة والمديرية.

تواجد الزائر الصحي بلجان الامتحانات

وشدد «رضوان» على ضرورة اتباع التعليمات في التهوية وتباعد التلاميذ وتواجد الزائر الصحي، وتجهيز اللجان والمراحيض ومياه الشرب بجميع اللجان

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات سوف تتواصل بشكل يومي ابتداء من اليوم حتى يوم 19 مايو من الشهر الحالي، موضحًا أن الامتحانات تبدأ الساعة التاسعة صباحا عدا مدارس الفترتين، فأن الامتحانات سوف تبدأ بها الساعة الثامنة، أي قبل الموعد بساعة.

منع دخول التلاميذ الى لجان الامتحانات بزي مخالف

وكانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت في بيان سابق لها، أنه يمنع دخول التلاميذ الى لجان الامتحانات بزي مخالف، ويمنع عمليات التكدس في لجان الامتحانات ومنع الهرج والمرج أو الغش، محذرا من عدم اتباع التعليمات المشددة.