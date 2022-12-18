نجاح تجربة زراعة الفول بمياه الأمطار في قرية شيبانة جنوب رفح لأول مرة

نجح أهالي قرية شيبانة جنوب رفح بشمال سيناء، لأول مرة، في زراعة الفول باستخدام مياه الأمطار والآبار، رغم عدم نجاحها في أوقات سابقة لعدة أسباب.

وقال عبد الغفار سويلم، مزارع من أهالي قرية شيبانة، لـ«الوطن»، إن محاولة زراعة نبات الفول نجحت باستخدام الري بـ«التفتوف - التنقيط»، بالقرب من أحد الآبار الجوفية التي تم إنشائها في المنطقة مؤخرا.

أسباب نجاح زراعة الفول

وأضاف «سويلم»، أن زراعة الفول لم تكن ناجحة لعدة أسباب، بينها أنه يحتاج مياه عذبة، وسماد عضوي ورش بالمبيدات، وتم استخدام عمليات الرش والسماد بشكل مركز من بعض المزارعين من باب التجربة، فأثبتت الطريقة نجاحها بشكل ملحوظ، ما جعل الغالبية من أهالي القرية يقومون بزراعة المزيد من نبات الفول بعد نجاح التجربة.

شيبانة أول قرية تنفذ مبادرة «اتحضر للأخضر»

بدوره قال إبراهيم أبو عليان، أحد أهال رفح، لـ«الوطن»، إن أهالي القرى عكفوا على الزراعة ومواجهة التصحر، ونجحوا في زراعة أكثر من 60% من مساحة القرية والقرى المجاورة والتجمعات، مضيفا أن شيبانة هي القرية الأولى على مستوى سيناء التي نجحت بشكل فعلي في تنفيذ مبادرة «اتحضر للأخضر».

زراعة الفول تحتاج رعاية خاصة

وقال محمد الغربة، مهندس بإدارة الشيخ زويد الزراعية، لـ«الوطن»، إن زراعة الفول من الزراعات المستحدثة في مناطق الشيخ زويد ورفح، وتحتاج رعاية خاصة من حيث الري والسماد والرش، بخلاف زراعة الخوخ والزيتون والتي تروى بالمياه العادية، وتحتاج سماد عضوي خفيف.

وأشار «الغربة» أن ناتج الفول مربح بالنسبة للمزارعين، متوقعا أن يلجأ الكثير من المزارعين إلى زراعته بعد نجاح تجربته في قرى جنوب رفح والشيخ زويد.