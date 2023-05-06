رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط ‏97 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:33 م | السبت 06 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 97270 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(28913) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(596) مخالفة السير دون تراخيص.

(23) مخالفة موقف عشوائي.

(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: استخراج 11 ألف بطاقة رقم قومي لمواطنين في 11 محافظة

«الداخلية»: 2455 مخالفة مرورية متنوعة و4 قضايا هجرة غير شرعية في 24 ساعة

«الداخلية»: تحرير 1787 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في القليوبية
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع