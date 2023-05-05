«الداخلية»: ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في القليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليهما في قضيتي مخدرات، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد، وسبق اتهامهما في 18 قضية أبرزها «مخدرات، سلاح، سرقة، مقاومة سلطات»، مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما بعيار ناري وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وعثر بحوزتهما على بندقية آلية، فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، 3 أسطوانات من مسحوق الهيروين وزن 750 جراما وكمية من مخدر الحشيش.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.. وتولت النيابة العامة التحقيق.