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«الداخلية»: 2455 مخالفة مرورية متنوعة و4 قضايا هجرة غير شرعية في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:22 م | السبت 06 مايو 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، عدة حملات؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (2) قضية.

في مجال تهريب النقد: ضبط (2) قضية.

في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»: ضبط (4) قضايا.

ضبط عدد (2455) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.

 تنفيذ عدد (266) حكما قضائيا متنوعا.

 

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