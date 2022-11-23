وفاة طبيب شاب أثناء عمله بوحدة صحية في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، وفاة طيبب شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، أثناء عمله بالوحدة الصحية بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا وتم استدعاء مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة المبدئي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بوفاة طبيب وحدة صحية في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا، يفيد بوفاة أحمد سليمان محمود، 33 عامًا، مقيم مركز طامية بالفيوم، طبيب بالوحدة الصحية بقرية قاي التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، أثناء عمله بالوحدة.

تمريض وحدة صحية يكتشفون وفاة الطبيب

بالانتقال والفحص، تبين أن طاقم التمريض الوحدة الصحية بقرية قاي فوجئوا بوفاة طبيب الوحدة حيث وجدوه مغشيًا عليه، وفي حالة فقدان للوعي، وتظهر عليه علامات الوفاة من عدم وجود نبض وكذلك عدم وجود تنفس.

إخطار مديرية الصحة في بني سويف

وتم إخطار مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والأجهزة الأمنية لإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، حيث جرى إستدعاء مفتش الصحة للوقوف على أسباب الوفاة، قبل نقل جثة الطبيب المتوفي لمشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي.

قيادات الصحة ببني سويف تتابع وفاة طبيب وحدة صحية

وانتقلت قيادات مديرية الصحة في بني سويف على رأسهم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى وحدة قاي الصحية للوقوف على أسباب الطبيب، ومتابعة إجراءات استخراج تصريح الدفن.