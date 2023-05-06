تصل للحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف.. تعرف على عقوبة تربية كلب دون ترخيص

انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة تربية الكلاب ورعايتها داخل المدن والأحياء السكنية، وزادت نسبة الإقبال على تلك الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، وتزامنا مع ذلك هناك فئة كبيرة من الناس تصيبهم حالة ذعر وخوف من الكلاب لا سيما الأطفال، خاصة أن البعض من مربي الكلاب يستخدمونها في تصرفات عدوانية وغير محمودة مثل ترهيب المارة وإيذاء الناس، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة القانون.

مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

واستكملت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب والمقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوا، خاصة مع تكرار حوادث الكلاب الشرسة تجاه المواطنين.

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، عقوبات مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتربية الكلاب:

يتضمَّن مشروع القانون إجراءات تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وبموجبه يحظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، ومنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا يقل سن المربي عن 16 عامًا.

وألزم مشروع القانون الجديد أصحاب الكلاب الشرسة بالتكميم، مع التقييد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة

كما يتضمَّن مشروع القانون حظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة تحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

ألزم مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوًا، حائزي الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.

كما انتظم في مواد مشروع القانون عددا من العقوبات، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

وكذلك الحبس وغرامة 300 ألف لكل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف كل من حاز كلبا دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.