جولة مفاجئة لمحافظ كفر الشيخ على مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، جولاتهما على مواقف سيارات الأجرة المختلفة بالمحافظة، وكذلك محطات الوقود، لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، وأسعار مواد الوقود.

محافظ كفر الشيخ يلتقي المواطنين

كما التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعدد من المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة بكفر الشيخ، وناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة، وذلك في حالة حدوث أي مخالفة من قبل السائقين، وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف.

متابعة مستمرة لجميع مواقف الأجرة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، أنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمنع استغلال المواطنين، مناشدًا المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخنة 114، وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة 0473220792.

الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

وفي هذا الإطار واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، حيث تبين التزام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة المقررة، مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة على السيارات بالمواقف.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن التعريفة الجديدة، وعقد اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

وأصدر المحافظ قرارا حمل رقم 852 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بزيادة طفيفة وبما يتناسب مع الزيادة المقررة، ابتداء من يوم الخميس الماضي.

وضع ملصقات في مواقف السيارات

ووجه محافظ كفر الشيخ، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان التزام قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.