في جولة ثانية.. محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات

واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، جولاتهما للمرة الثانية، اليوم الخميس، على المواقف فبعد جولاتهما على مواقف المحافظات والسرفيس، تفقدا مواقف الأرياف غرب مدينة كفر الشيخ، ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، عقب القرار الذي أصدره المحافظ اليوم بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس، للنقل الداخلي بالمراكز والمدن وبين المحافظات، وكذلك بين المراكز والمدن والقرى التابعة لها.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

المحافظ يلتقي بعدد من المواطنين، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، وناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة في حالة مخالفة السائقين، مكلفاً إدارة المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بوضع ملصق على جميع السيارات الساري بشأنها هذا القرار موضحاً خط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة.

وشدّد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكداً بأنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة، موجهاً الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة.

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب، وتم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين «العاملين على الخطوط المختلفة» بتعريف الركوب المقررة، وإعلانها بمكان واضح بالسيارة، وتشديد الرقابة للالتزام بها، والالتزام بعدد الركاب المقرر، وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تُخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.

وخّصصت المحافظة عدة خطوط لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال «خليك إيجابي» على الخط الساخن 114 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.