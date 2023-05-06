رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يتابع سير امتحانات النقل بمعاهد القراءات

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير امتحانات نقل الفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023 لمعاهد القراءات، صباح اليوم السبت، من داخل مجمع لجان القراءات المقامة بمعهد محمد رجب الابتدائي التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، والذي يضم 24 لجنة، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بداخل اللجان، بحضور الشيخ أحمد الشافعي، مدير التعليم النوعي بالمنطقة.

توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء

ونوه رئيس المنطقة خلال جولته على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء تام، كما شدّد على منع ظاهرة الغش نهائياً، والتصدي لكافة أساليبه، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين، متابعاً سير العمل بداخل الكنترول.

كما كلف رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بتواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، واطمأن على قياس مستوى الأسئلة للطلاب، وعدم وجود أي معوقات بداخلها.

تذليل كافة العقبات التي قد تواجه ذوي الهمم

وحرص رئيس المنطقة خلال جولته على تفقد سير العمل باللجان الخاصة لذوي الهمم بالمرحلة الإعدادية، والمقامة بإحدى قاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، مؤكداً على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة لهم.

وبنهاية جولته، أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى أهمية الالتزام بكافة التعليمات المنصوص عليها بلائحة الامتحانات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مطالباً بتدارك بعض الملحوظات التي رصدت خلال جولته.

يذكر أن طلاب صفوف النقل بمراحل التجويد والعالية والتخصص أدوا الامتحان اليوم السبت في مادتي الفقة والإنشاء.