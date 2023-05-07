تفاصيل إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق وصلة دريم دائرة قسم أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين في انقلاب سيارة ملاكي.

اختلت عجلة القيادة

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلي مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير السيارة الملاكي قيادة طالب 20 سنة وصحبته 5 من أصدقائه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابتهم بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفي زايد لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.