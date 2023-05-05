إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ملاكي، ونُقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق إسكندرية الصحراوي دائرة القسم، وتبين من الفحص أنّه في أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «أحمد.ع» 35 عاما، وبصحبته زوجته ووالدته وأولاده، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق محدثًا إصاباتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.