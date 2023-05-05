إصابة 3 في حادث تصادم بالدقي

أصيب شخصان وسيدة في حادث تصادم بنفق الجلاء بدائرة قسم الدقي، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بداخل نفق الجلاء، وبالانتقال والفحص تبين أن أثناء سير السيارة الملاكي قيادة موظف 40 عاما، مصاب بكدمات وكسور، وبصحبته سيدة 34 عاما، مصابة كدمات بالصدر وسحجات، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى اصطدام بالرصيف والعبور بالطريق المعاكس واصطدامه بسيارة ملاكى يقودها طالب، 20 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وأحاله العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.