دورات تدريبية لتنمية مهارات الإداريين بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

تعقِد إدارة التدريب التربوي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عدداً من الدورات التدريبية التربوية، لتنمية مهارات الإداريين بمعاهد المنطقة على مشتملات الحاسب الآلي، التي تُقام بإحدي قاعات إدارة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور 20 متدرباً، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

دورات تدريبية لتنمية مهارات إداريي منطقة كفر الشيخ الأزهرية

وأوضح الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، إن فعاليات الدورة انطلقت صباح اليوم السبت 6 مايو 2023، وتستمر لنهاية الأسبوع الجاري، مع تكرارها أسبوعياً لمستفيدين آخرين، لافتاً أنها تأتي ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد علي الحاسب الآلي، ويستفيد من هذه الدورة المقامة حالياً عدداً من الإداريين العاملين بمعاهد إدارات: «كفر الشيخ، والحامول، وقلين، والرياض»، ويحاضر بها مجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي التابعين للمنطقة، وجاءت محاضرة اليوم للدكتور رفعت بسيوني، للتدريب علي كيفية استخدام برنامج word.

أهداف الدورة التدريبية

وأفاد «شهاوي»، بأن الدورة تتضمن الشرح والتوضيح لكيفية التعامل علي آليات الحاسب الآلي ومشتملاته، والتعريف بنظام الويندز، وشرح تبويب وتخطيط الصفحات، والتعرف على أسرار لوحة المفاتيح، وكذا تنفيذ وتصميم اختبارات على برنامج word، كما أنه في نهاية كل دورة يتم عقد اختبار للمتدربين لقياس مدي الاستفادة من الدورة.

ويقوم بالإشراف علي تلك الدورات إدارة التدريب التربوي بالمنطقة بقيادة الدكتور السيد عبد السميع، مدير الإدارة، ويقوم بمتابعة المتدربين بالقاعة الدكتور هاني عيد، بإدارة التدريب التربوي بالمنطقة.