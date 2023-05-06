درجات الحرارة غدا الأحد.. طقس بارد وأمطار

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد الموافق 7 مايو، مع بعض الظواهر الجوية المتوقعة في أماكن متفرقة من البلاد.

وتسود أجواء مائلة للبرودة صباحا، مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وتسجل درجات الحرارة غدا الأحد، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 15.

- العاصمة الإدارية 28 - 17.

- أكتوبر 29 - 16.

- بنها 28 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 27 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 27 - 16.

- الزقازيق 28 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 24 - 17.

- الإسماعيلية 29 - 18.

- السويس 28 - 17.

- العريش 24 - 16.

- رفح 23 - 16.

- رأس سدر 31 - 18.

- نخل 31 - 13.

- كاترين 32 - 18.

- الطور 32 - 18.

- طابا 29 - 22.

- شرم الشيخ 31 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 26 - 18.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 31 - 22.

- مرسى علم 32 - 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 29 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 30 - 17.

- سوهاج 32 - 18.

- قنا 33 - 19.

- الأقصر 34 - 19.

- أسوان 35 - 20.

- الوادي الجديد 35 - 21.

- أبوسمبل 35 - 21.