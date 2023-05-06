حالة الطقس اليوم.. تكاثر السحب وسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء اليوم مائلة للبرودة صباحا، مائلة للحراره نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس اليوم ليلا

وذكرت الهيئة، أن حالة الطقس اليوم خلال ساعات الليل مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسود اليوم درجات حرارة منخفضة نسبيا مقارنا بالأيام الماضية، حيث سجلت على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 23، وجنوب سيناء 31، وشمال الصعيد 29، وجنوب الصعيد 34 مئوية.

ونوه الخبراء لاحتمالية سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط الرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حاله البحرين اليوم

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، ذكرت الهيئة، أن الأول سيكون معتدلا لمضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، أما البحر الأحمر فستكون حالته من خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ تسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 16.

- العاصمة الإدارية 28 - 17.

- أكتوبر 29 - 16.

- بنها 28 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 27 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 27 - 16.

- الزقازيق 28 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 24 - 17.

- الإسماعيلية 29 - 18.

- السويس 28 - 17.

- العريش 24 - 16.

- رفح 23 - 16.

- رأس سدر 31 - 18.

- نخل 31 - 13.

- كاترين 32 - 18.

- الطور 32 - 18.

- طابا 29 - 22.

- شرم الشيخ 31 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 26 - 18.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 31 - 22.

- مرسى علم 32 - 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 29 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 30 - 17.

- سوهاج 32 - 18.

- قنا 33 - 19.

- الأقصر 34 - 19.

- أسوان 35 - 20.

- الوادي الجديد 35 - 21.

- أبوسمبل 35 - 21.