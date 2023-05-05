الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة وهبوب رياح

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في مصر ليكون مائل للبرودة صباحًا ومائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، يتحول إلى مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، مُعتدل على جنوب سيناء، ومحافظات جنوب الصعيد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا السبت في جميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة المتوقعة، والظواهر الجوية التي تضرب المحافظات.

حالة الطقس غدا

وكشفت توقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس غدا السبت في مصر، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس في القاهرة غدا

وفيما يخص الطقس في القاهرة غدا فإنّه يشهد نشاط حركة الرياح، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتأتي درجات الحرارة في محافظات مصر غدا السبت كالتالي:

محافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 20 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 18 درجة.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 درجة.

الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّها تأتي كالتالي:

الأحد 7 مايو 2023.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاثنين 8 مايو 2023.. تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّه يأتي كالتالي:

الثلاثاء 9 والأربعاء 10 مايو 2023.. تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الخميس 11 مايو.. يشهد نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.