رغم التحذيرات من الطقس الممطر.. الآلاف يصطفون لمشاهدة حفل تتويج الملك تشارلز

على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بلندن بحالة الطقس اليوم السبت، خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، إلا ان الآلاف اصطفوا في الشوارع خلال موكب الملك الجديد، التي شهدت سقوط أمطار غزيرة واستعانة المواطنين بالمظلات والسترات، ملوحين معربين عن سعادته بهذا الحدث الفريد الذي لم تشهده إنجلترا على مدار 70 عامًا مضت.

حالة الطقس في لندن

وفق كبير خبراء الأرصاد الجوية توني زارتمان، فأن طقس اليوم في لندن يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خلال مراسم حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، حيث تصبح حالة الطقس غير مستقرة على كافة أنحاء المملكة.

وأضاف أنَّ درجات الحرارة خلال فترة الموكب نحو 50 فهرنهايت، وسترتفع تدريجيا لتصل إلى درجة حرارة 61 درجة فهرنهايت خلال ساعات بعد الظهر، ويتوقع أنه بمرور الوقت ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان.

وأوضح أن جنوب لندن يشهد سقوط أمطار غزيرة رعدية أحيانًا، مبينا أن عدم استقرار حالة الطقس التي ستشهدها لندن ستسمر حتى مساء يوم الأحد التالي، مع استمرار سقوط أمطار عديدة، مطالبا المواطنين الذين سيحتفلون بغذاء التتويج في الهواء الطلق باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

وبدأت منذ قليل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا باركر، حيث خرجا من بوابة قصر برمنجهام، ليصعدوا العربة الماسية متوجهين إلي كنيسة وستنمنستر أبي التي تتضمن أهم مراسم التتويج الفعلي.