رغم رحيله منذ 58 عاما.. تشرشل حاضرا في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

على الرغم من رحيله منذ 58 عامًا فإن رئيس وزراء بريطانيا البارز ونستون تشرشل، كان الغائب الحاضر في تتويج ملك بريطانيا الحالي تشارلز الثالث في ظل الحديث عنه باستمرار له من مكانة كبيرة عند الشعب البريطاني والعائلة الحاكمة في بريطانيا.

تواجد كبير من القوات المسلحة في مراسم التتويج

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي»، وصل أكثر من 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة بالقطار إلى محطة ووترلو من الحاميات في ربوع البلاد للمشاركة في تأمين مراسم تتويج ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث وهذه أكبر عملية نقل لأفراد القوات المسلحة على متن قطارات سكك الحديد منذ جنازة وينستون تشرشل في 1965، بحسب بيان شبكة السكك الحديد وفقًا لبيان حصلت الإذاعة البريطانية عليه.

غياب دائم لرؤساء أمريكا لمراسم تتويج كل ملوك بريطانيا

ولم يكن هذا هو الأمر الوحيد الذي ذكر فيه اسم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، إذ تمّ ذكر اسم تشرشل الذي وصف علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المتحدة بأنَّها «علاقة خاصة» ورغم هذا الأمر لم يحضر أي رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة مراسم تتويج أي ملك بريطاني حتى الآن، وهذا ما ظهر عندما أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بأنه سيرسل زوجته السيدة الأولى ومبعوث دبلوماسي لحضور مراسم التتويج الملك تشارلز الثالث بدلا منه.

من هو ونستون تشرشل؟

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل، كان رئيسا لوزراء بريطانيا في الفترة من 1940 حتى 1945 فترة الحرب العالمية الثانية، وكان ضابطا في الجيش البريطاني في أول حياته ثم مؤخراً وكاتبًا وفنانًا، وحصل تشرشل على جائزة نوبل في الأدب وكان أول شخص تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية المواطنة الفخرية، وكان والده اللورد راندولف تشرشل.

جنازة مهيبة

شهدت جنازة تشرشل تواجدًا كبيرًا ومشاهدات حول العالم تم تقديرها بـأكثر من 35 مليون شخص، ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على أن يحصل على جنازة رسمية، وحصل في استطلاع رأي في البلاد عام 2002 على وصف أعظم بريطاني على مر العصور.