سابقة تاريخية في حفل تتويج الملك تشارلز.. ممثلو جميع الأديان معا لأول مرة

رحب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بالمراسم التي ستجري اليوم السبت لتتويج الملك تشارلز رسميًا ملكًا لبريطانيا، ووصفها بأنها تمثل استعراضًا لتاريخ الأمة ودليلًا على طابعها العصري، وقد كشف عن وجود سابقة تاريخية ستسجل لأول مرة في هذا الحفل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مشاركة ممثلي جميع الأديان لأول مرة في تاريخ هذا الحفل

سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث، وزوجته الملكة كاميلا، في كنيسة دير وستمنستر في لندن، وسيشهد الحدث عرضًا مبهرًا للطقوس التي تمتد تاريخها لحوالي ألف عام.

ويقول سوناك إنَّ الاحتفال الذي سيقام في كنيسة وستمنستر، إذ تمّ تتويج ملوك إنجلترا وبريطانيا منذ عام 1066، سيشهد مشاركة ممثلي جميع الأديان لأول مرة في تاريخ هذا الحفل.

سوناك: الأمر لا يقتصر علي مجرد عرض

وأضاف سوناك: «إن هذا الأمر لا يقتصر على مجرد عرض، بل يمثل تعبيرًا عن فخرنا بتاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا، وإنه دليل حي على الطابع الحديث لبلدنا وعلى الطقوس التي نفتخر بها، والتي ستولد من خلالها حقبة جديدة».

وأكد سوناك أهمية الاحتفال بهذه المناسبة في نهاية الأسبوع، والتعبير عن فخرنا بمن نحن وبتاريخنا، ودعا إلى النظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، وخلق ذكريات جديدة ليتمكن أحفادنا في المستقبل من استحضار هذا اليوم الذي اجتمعنا فيه للغناء، وختم بتمنياته لحفظ الملك.