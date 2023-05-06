حدث هام يشهده حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. ما علاقة الأمير ويليام؟

تشهد بريطانيا اليوم السبت، حدثًا فريدًا لم تشهده منذ نحو 70 عامًا، وهو حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، وذلك في كنيسة وستمنستر أبي، والذي يتضمن قسم الملك بشكل رسمي معلنًا ولائه للمملكة والكنيسة ويتعهد باحترام وتحقيق العدالة لكافة الأطياف والفئات المجتمعية.

الأمير ويليام وليًا للعهد

ولكن خلال حفل التتويج سيشهد حدث هام آخر، إذ لن يتم فقط الإعلان عن تنصيب ملك جديد وهو الملك تشارلز الثالث فقط، ولكن سيتم اعتبار الأمير ويليام الابن البكر للملك الجديد وليًا للعهد بشكل رسمي، وفقًا لصحيفة «الجارديان».

فمن المتعارف عليه أن ولي العهد أو الملك القادم، يكون الابن البكر للملك الحالي، وبعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية أصبح ابنها البكر الملك تشارلز الثالث وأصبح حفيدها الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد بريطانيا الجديد.

معلومات عن ولي عهد بريطانيا الجديد

وولد الأمير ويليام في 21 يونيو 1982 في منطقة بادينجتون بلندن، ليصب بذلك الابن البكر للملك تشارلز الثالث والأميرة ديانا، ولدية شقيق واحد أصغر منه وهو الأمير هاري، وويليام الحفيد الثالث للملكة اليزابيث الثانية.

تزوج من الدوقة كيت ميدلتون في 29 أبريل 2011، وأنجب منها 3 أبناء أكبرهم الأمير جورج «من المتوقع أن يكون رقم 2 في تولى حكم المملكة المتحدة»، والأميرة شارلوت، وأخيرًا الأمير لويس.

لقب الأمير ويليام بالعديد من الألقاب منا أمير ويلز، وايرل ستراثيرن، وبارون كاريكفرجس، دوق كورنوال كامبريدج، وهو يرعي أكثر من 30 مؤسسة خيرية وعسكرية، وسوف يتم إعلانه اليوم وليًا لعهد بريطانيا.