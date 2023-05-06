وكيل «تعليم السويس» يحيل ملاحظين للتحقيق لتقصيرهما أثناء الامتحانات

أحال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، اثنين من الملاحظين، للتحقيق بسبب تقصيرهم في القيام بمهام عملهما، وذلك خلال جولته باللجان المختلفة لمتابعة سير امتحانات النقل التي انطلقت اليوم 6 مايو 2023.

وتابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، انتظام لجان امتحان صفوف النقل بمدارس المحافظة، وحضور القائمين عليها، وبحسب بيان تعليم السويس، وأحال للتحقيق عدد اثنين من الملاحظين لتقصيرهما، واطمأن على جودة الطباعة ووضوحها ومباشرة الأسئلة، بالنسبة لامتحانات التربية الدينية واللغة العربية للصفوف الرابع والخامس الابتدائي.

جولة على لجان الامتحانات

بدأت الجولة الميدانية لوكيل التعليم بالسويس، بعدد من المدارس التابعة لإدارة شمال السويس التعليمية بنطاق حي الأربعين وحي فيصل تفقد خلالها مجمع المدارس الكائن بحي السادات بمدارس الشيماء الابتدائية والخليفة المأمون الاعدادية ثم الخليفة المأمون الابتدائية وانتهت بمدرسة الشهيدة شادية سلامه الثانوية بنات، رافقه خلال الجولة ومدير إداره المتابعة وتقويم الأداء.

تنفيذ تعليمات وزير التعليم

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة رفع درجات الاستعداد وتهيئة الظروف والمناخ المناسب لأبنائنا طلاب وتلاميذ الصفوف الدراسية المختلفة أثناء أعمال الامتحانات.