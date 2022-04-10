جولات مفاجئة لمحافظ القليوبية: أحال مسئولي نظافة شبرا للتحقيق وضبط سيارات «عكس اتجاه»

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخانكة ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والإطمئنان على الحالة المرورية بالشوارع، وذلك ضمن الجولات اليومية للمحافظ لمتابعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل المشكلات والعقبات ميدانيا.

الهجان يتابع تطوير كوبري عرابي

واستهل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

معالجة فواصل الكوبري

وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير تابع أعمال إزالة الأسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلي خط مترو كلية الزراعة، ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري، والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفه، مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الاتربة من علي جانبي الكوبري، وأكد على تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

وتابع الهجان الجولة بتفقد منطقة كوبري منطي، حيث وجه برفع الاشغالات علي الكوبري وتحدث مع المواطنين ووعدهم بنقل السوق من المنطقة، مطالبا مسئولي المرور بمنع المواقف العشوائية والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية بالمنطة بالكامل.

إحالة مسؤولي النظافة والإشغالات للتحقيق

وخلال الجولة بحي غرب شبرا الخيمة أحال المحافظ مسئولي النظافة والاشغالات للتحقيق لتدني مستوي النظافة بالحي وانتشار الباعة الجائلين والاشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية.

وتابع المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد شوارع 15 مايو وشارع ترعة الاسماعيلية، موجها بمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالحي وتكثيف العمالة والمعدات خصوصا بالورديات المسائية لازالة اي تراكمات ورفعها أولا بأول.

ضبط 3 سيارات «عكس اتجاه» وسيارة نقل لعدم التزام السائق بتغطية الحمولة

وخلال الجولة تمكن محافظ القليوبية من ضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه علي طريق ترعة الاسماعيلية بنطاق المدينتين، ووجه بضبطهما وسحب التراخيص واتخاذ أقصي العقوبات القانونية للسائقين لما ارتكباه من مخالفات.

كما ضبط المحافظ خلال الجولة أيضا سيارة نقل تتبع الوحدة المحلية بصنافير بمركز قليوب لقيام السائق بنقل حمولة القمامة بدون تغطيتها حيث كلف المحافظ بعمل مذكرة ومجازاه السائق والتنبيه علي جميع السائقين بجميع مجالس المدن بالالتزام بتغطية الحمولة لعدم التعرض للمسئولية مشيرا ان المحافظة قامت بتوفير أغطية لجميع السيارات ووجهت باستخدامها.

واستكمل الجولة بمدينة الخانكة حيث تفقد منطقه الأمل لمتابعه أعمال النظافة وازاله الاشغالات ومتابعه العمل علي تطوير المنطقة .

جاءت الجولة بحضور اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة .