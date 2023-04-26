وكيل تعليم السويس يرفع حالة الاستعداد لامتحانات التيرم الثاني.. الهاتف ممنوع

شدد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة السويس، على ضرورة ضخ دماء جديدة للعمل بلجان نظام والمراقبة والكنترولات، وإخطار المديرية بالتشكيلات وفقا لإقرارات الموانع، مؤكدا تأمين غرف الكنترول بالمعايير المتعارف عليها ووجود طفايات الحريق التي تتناسب مع حجم الغرفة

حجرة التصحيح وحفظ الأسئلة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بوجود حجرة حفظ الأسئلة وغرفه الكنترول في مكان بطابق مرتفع ومؤمنه بأبواب وشبابيك حديدية، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومي ويمنع منعا باتا التصحيح أثناء سير الامتحانات.

حظر التليفون المحمول سواء للطالب أو الملاحظ

وشدد ياسر عمارة علي أن يكون الرصد أول بأول في الشيت المخصص لذلك، ويمنع منعاً باتاً دخول الموجه المقيم إلى غرفة الكنترول، وعدم تداول أي شئ يخص أعمال الامتحانات على صفحات التواصل الاجتماع، داعيا إلى ضرورة إبلاغ غرفة عمليات الإدارات التعليمية، والمديرية بكافة المستجدات أول بأول، لسرعة التدخل متي تطلب الأمر، وأشار إلى حظر التليفون المحمول سواء للطالب أو الملاحظ على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة التربية والتعليم مع مديري المدارس فى إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و معالي اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بضرورة الاستعداد للامتحانات المحلية والعامة وتوفير كافة المتطلبات الأساسية لذلك.