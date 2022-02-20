وكيل «تعليم السويس»: التقلبات الجوية لن تعوقنا.. والحضور تجاوز 90%

شهدت محافظة السويس اليوم الأحد إنتظام 194625طالبا و11933 معلما وأخصائيا، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من خلال 471 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، والتعليم الفني والعام، حيث تجاوزت نسبة حضور الطلاب 90% في اليوم الأول للدراسة، وتفقد الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من المدارس للوقوف على انتظام العملية التعليمية، وقال «الفولي» إن تقلبات الطقس في الساعات الماضية لم تؤثر على نسبة حضور الطلاب أو المعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

مدارس السويس استقبلت التلاميذ

وأكد الدكتور محمود الفولي، على أن التقلبات الجوية «لن تعيقنا عن القيام بواجبنا الوطني تجاه أولادنا، ومعا نسطيع بالفعل التغلب على أية صعوبات حال وجودها»، لافتا إلى أن مدارس السويس شهدت اليوم استقبال التلاميذ حيث انطلق الفصل الدراسي الثاني، وأن مختلف مدارس المحافظة أدت اليوم الدراسي بشكل طبيعي، مشيرا الى أن ذلك تم بعد أن انتهت اللجان من عملها مع ختام الساعات الماضية، مراجعة جاهزية المدراس من حيث الجداول والفصول ونظافة الأفنية المدرسية.

حضور الطابور والمرور على المدارس

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم يرافقه ياسر عمارة وكيل المديرية جولة تفقد خلالها عددا من المدارس، مثلت أنواع التعليم العام والفني، بدأت بمدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات، وحضور طابور المدرسة، والمستقبل الصناعية بنين، ثم الصباح الصناعية بنات، ثم التعاونيات الابتدائية، ثم مدرسة النور للمكفوفين، وذلك للتأكد من سير وانتظام العملية التعليمية والحفاظ على استقرارها، وسير العمل بالمدارس، وعدم تأثر الدراسة بتقلبات الطقس خلال الساعات الماضية.