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إزالة 183 حالة تعد على أراضي الدولة خلال أسبوع في القليوبية

كتب:

حسن صالح
04:49 م | السبت 06 مايو 2023
حملات القليوبية

حملات القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت  السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف. 

حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة

حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الموجة 183 حالة تعد على أملاك الري والزراعة والنيل وأملاك خاصة على مساحة 21.152 م2. 

الموجة الـ21 تنفذ على 3 مراحل 

الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى19 مايو الجاري.,

أضافت المحافظة في بيان لها أن المرحلة الثانية ستكون في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل 

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