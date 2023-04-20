تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية.. حملات تعقيم ونظافة

أعلنت مديرية الأوقاف، تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية، والمقررة في 1643 مسجدًا، جرى تعميمها في كافة إدارات المديرية الفرعية بمدن وأحياء ومراكز المحافظة، وتم تجهيز المساجد ونظافتها وفرشها لاستقبال المصلين احتفالًا بالعيد.

«الوطن» تستعرض تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية في 1643 مسجدًا، حيث أعلنت مديرية أوقاف القليوبية في بيان لها، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل الوزارة، انتهاء الاستعدادات وتجهيز غرف العمليات لمتابعة صلاة العيد في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، أنه جرى تدشين غرفة عمليات لمتابعة الصلاة وتوفير التجهيزات اللازمة لأدائها، واختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد، حيث تشهد مساجد المحافظة الكبري أداء صلاة العيد مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي في كل مسجد وساحة.

حملات تعقيم وتطهير للمساجد

كما شهدت ساحات المساجد، حملات تعقيم وتطهير مكثفة طبقًا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بإشراف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، ومن المقرر أنّ تستقبل المواطنين لأداء الصلاة المقررة بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة في أول أيام العيد، ووفق معهد البحوث الفلكية فإن صلاة العيد في تمام 05:47 صباحًا وفق التوقيت المحلي لمدينة بنها ومحافظة القليوبية.

وشدد المحافظ على رفع حالة الطوارئ خلال فترة العيد، بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية، خاصة التموين والصحة وشركة المياه مشدداً على الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين.