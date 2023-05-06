وزير الرياضة يطلق ضربة البداية لمعسكر «يلا كامب» بالعين السخنة

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إطلاق المعسكر الرياضى للشباب والأسر بالعين السخنة ضمن مشروع «yalla camp»، الذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضي «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

«يلا كامب» سلسلة برامج شبابية تجوب كل المحافظات

وأوضح وزير الشباب، أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبينًا أن إطلاق الوزارة لمشروعات اليوم يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، وذلك في ضوء الدور التنموي للوزارة داخل المجتمع.

توعية وتنمية مهارات ذاتية للشباب

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن المعسكرات الرياضية «يلا كامب» من المشروعات الناجحة التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب، ورسالتها رياضية وتوعية وتنمية مهارات ذاتية للشباب المشاركين، وتواصل الوزارة تنفيذه وتعميمه على مختلف المحافظات.

وأكد الاهتمام بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والأنشطة الرياضية بغية تعزيز التنمية الرياضية داخل المجتمع، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

ويتضمن برنامج المعسكر، بعض المحاضرات عن كيفية نصب الخيام للنشاط الرياضي والألعاب الشاطئية «كروس فيت - كرة طائرة شاطئية - كرة قدم - تجديف - كياك - ألعاب المضرب - وألعاب ترفيهية»، منطقة الألعاب الجبلية ، حفلات سمر، جلسات يوجا.

ويأتي هذا بالإضافة إلي نشاط رياضي ومسيرات مشي بالمناطق الجبلية المحيطة، جلسات الطاقة وتعلم مهارات المعيشة الجبلية، تعلم بعض المهارات على أيدي المتخصصين في تحديد الاتجاهات الأساسية وتحديد المسار باستخدام النجوم وقراءة التضاريس والخرائط الطبوغرافية، وسرعة الرياح، ومحاضرة كشفية عن كيفية نصب الخيام واشغال النيران وطرق البقاء، بالإضافة إلي رحلة بحرية بمنطقة مارينا وادي الدوم وصيد الأسماك.