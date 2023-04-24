 وزارة الشباب تنفذ بانوراما رياضية بشمال سيناء.. و«يلا كامب» بالواحات البحرية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي «بانوراما رياضية» احتفالا بعيد تحرير سيناء خلال الفترة من 26-27 إبريل الجاري بمحافظة شمال سيناء لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن المحافظة.

تكثيف الأنشطة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية

يأتي ذلك من خلال تنفيذ الإدارة المركزيه للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

ماراثون رياضي ومشاركة 500 فتاة

يبدأ الكرنفال بماراثون رياضي ولقاءات رياضية شاطئية وعروض ولقاءات للمشروعات القومية ثم إطلاق دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية كأول محافظة ينطلق منها الدوري بلعباته الثلاث ثم ختام للأنشطة المنفذة، ومعسكر الرياضة من أجل التنمية في شمال سيناء بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبمشاركة 500 فتاة.

وفي سياق آخر، قامت الوزارة بتنفيذ معسكرات يلا كامب بالواحات البحرية خلال إجازة عيد الفطر في الفترة من 23-26 إبريل 2023م، تضمنت زيارة أبرز معالم الواحات البحرية والصحراء البيضاء والأعجوبة الجيولوجية كهف الجارة، وجبل وكهف الكريستال، والاستمتاع بالمغامرات والتخييم.

كما اشتمل برنامج المعسكرات على عدة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، وألعاب كروس فيت طوال أيام المعسكر.