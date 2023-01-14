تفاصيل معسكر «يلا كامب» بالفيوم والواحات البحرية.. أنشطة رياضية وترفيهية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة استئناف تنفيذ المعسكرات الرياضية «يلا كامب» إلى محافظة الفيوم والواحات البحرية، من أجل الترفيه على الأسر المصرية.

وسيتم تنفيذ الفوج الأول للفيوم في الفترة من 27 - 28 يناير الجاري، والفوج الثاني في الفترة 10 - 11 فبراير المقبل، فيما يتم تنفيذ فوج للواحات البحرية لمدة أربعة أيام «ثلاث ليال»، من 2 حتى 5 فبراير، وذلك وفق إعلان وزارة الشباب والرياضة.

وتعرض السطور التالية كيفية الاشتراك في مسعكرات يلا كامب إلى الواحات البحرية، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل معسكر «يلا كامب»

يضم برنامج المعسكرات زيارة لأبرز المعالم السياحية في الفيوم والواحات البحرية، بجانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وتطلق وزارة الشباب تلك المعسكرات لمحبي المغامرة والاستكشاف، وللراغبين في التعرف على أبرز المعالم السياحية في مصر.

ووفقا لإعلان وزارة الشباب، لا يزيد عدد الفوج عن 50 فردا، لضمان الراحة والاستمتاع والخصوصية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الرحلة والتسجيل بها من خلال الضغط هنا.

شروط وقواعد المعسكر

وتتمثل شروط وقواعد المعسكر فيما يلي:

- يحق لمسؤولي هيئة الإشراف التغيير في البرنامج طبقا للظروف.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ إلا بوقت كاف قبل ميعاد انطلق المعسكر.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة، طبقا لتوجيهات مسئؤولي هيئة الإشراف، حسب الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

- ممنوع التدخين داخل الخيمة.

- كتابة تعهد يفيد بأنه في حال إتلاف أي أدوات من أدوات التخييم سيتم تحملها ماليا، والإقرار بالسلامة الصحية والخلو من الأمراض المزمنة.

كيفية الاشتراك في المعسكر

ووفقا للإعلان، يتم الاشتراك عن طريق التوجه لأحد فروع البنك الأهلي على حساب (0333070288711200019)، ثم التوجه لمقر وزارة الشباب والرياضة في شارع 26 يوليو أمام بوابة الرئيسية لنادي الزمالك بميدان سفنكس، لإحضار إيصال الدفع وصورة البطاقة وتوقيع الإقرار.