وصول أولى شحنات البلازما المصرية إلى إسبانيا لتصنيعها وإعادتها كأدوية حيوية

وصلت الشحنات الأولى من البلازما المصرية التي تم تجميعها بالمراكز التابعة لشركة جريفولز إيجيبت إلى إسبانيا بهدف تصنيعها وإعادة إرسالها إلى مصر في صورة أدوية حيوية مشتقة من البلازما بما يسهم في توفير العلاج للعديد من الحالات النادرة والمزمنة مثل أمراض نقص المناعة الأولية وأمراض القلب والرئة وعلاج الصدمات وطب الطوارئ واضطرابات النزيف والحروق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية المتطورة، وفي إطار التعاون الوثيق بين شركة جريفولز إيجيبت التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفولز الإسبانية الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

ومن المنتظر أن تستقبل شركة جريفولز الإسبانية ببرشلونة كميات متزايدة من البلازما المصرية كجزء من الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في نوفمبر 2020.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جريفولز إيجيبت إلى أنه بفضل حجم التبرعات بالبلازما المتزايدة فإن مصر تجتاز خطوات كبيرة تجاه رؤيتها لتكون رائدة إقليميا في مجال الأدوية المشتقة من البلازما، مشيرا إلى مدى أهمية ذلك المجال الطبي الذي يسهم في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى، إذ تقوم شركة جريفولز إيجيبت حاليا بإقامة بنية تحتية متكاملة للبلازما تشمل عشرين مركزا للتبرع في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة مصنع لتجزئة وتنقية البلازما، وكذلك مركز الاختبار والتخزين بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للمعايير والاشتراطات الطبية العالمية في ذلك المجال.