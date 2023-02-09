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مدير جهاز الخدمة الوطنية: شركاتنا ساهمت في الحد من الاحتكار

كتب:

شريف سليمان
11:02 ص | الخميس 09 فبراير 2023
اللواء أركان حرب وليد أبو المجد - مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

اللواء أركان حرب وليد أبو المجد - مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إنّ مدينة سايلو فودز الغذائية نجحت في تلبية متطلبات التغذية المدرسية بالأسواق المحلية، فضلا عن التصدير، رغم ما يشهده العالم حاليا من نقص في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار، وتحديات النمو الزراعي وعلى رأسها التغير المناخي.

وأضاف أبو المجد، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز بمدينة السادات في المنوفية، أنّ شركات جهاز الخدمة الوطنية، نجحت في تخفيف حدّة الأزمات والحد من الممارسات الاحتكارية، وتوفير الكثير من السلع الرئيسية بأسعار تنافسية نسبية، وبجودة تليق بشعب مصر الكريم، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل الجديدة من كوادر القطاع المدني.

وأكد  مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، أنّ الأرقام التي حقّقتها شركة سايلو فودز، أبرزت حجم الإنجاز بعد عام ونصف العام على افتتاح المرحلة الأولى، حيث جرى إنشاء مصنع للألبان ومنتجاته، وآخر للحلاوة الطحينية، والبسكويت، فضلا عن محطة استرجاع المذيبات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، وتوفير 60 مليون جنيه من استهلاك المذيبات.

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بقلم شريف سليمان