مدير جهاز الخدمة الوطنية: 40% نسبة تنفيذ مجمع قها وإدفينا

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ مجمع قها وإدفينا على مساحة 120 فدانًا، ويقع شرق مدينة سايلو فودز، تم بدء العمل الفعلي فيه في أغسطس 2022، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الاعتيادية نحو 40%.

المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز

وأضاف أبوالمجد، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز: «مجمع قها وإدفينا يتكون من 7 مصانع، منها مصنع للخضروات والفواكه المجمدة ومصنع للبقوليات، ومصنع للوجبات الجاهزة، ومصنع العبوات المعدنية الخاصة بتعبة المنتجات، وناك مخازن مركزية تسع 55 ألف طن».

وتابع بأنّ نسبة تنفيذ مصنع المركزات بالمجمع 45% بطاقة إنتاجية 320 ألف طن سنويا، 45% لمصنع العصائر بطاقة 146 ألف طن سنويا، ومصنع المربى والصلصة بطاقة إنتاجية 53 ألف طن.