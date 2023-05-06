أبطال «وش في وش» يستكملون تصوير باقي مشاهد الفيلم

يستكمل فريق عمل فيلم وش في وش، المقرر عرضه في الصيف المقبل، تصوير باقي المشاهد، وكانت الشركة المنتجة بدأت تصوير الفيلم في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

وتستكمل المشاهد المتبقية من فيلم وش فى وش حاليا في أستوديوهات المسلمي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، ويدور الفيلم داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفي الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

أبطال فيلم وش في وش

فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد آخر، قاربت الشركة المنتجة على الانتهاء من تصوير فيلم «شماريخ» الذي من المرجح عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ويدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي مثير، وتجسد خلاله أمينة خليل شخصية صاحبة مكتب محاماة، وتمر بأزمة في حياتها تحاول حلها، كما تعيش قصة حب مع آسر ياسين مع تتابع الأحداث.

والعمل من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف؛ منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، إنتاج شركة Sea-Cinema أحمد فهمي وهاني نجيب.