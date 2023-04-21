محمد ممدوح يشيد بمسلسل تحت الوصاية لمنى زكي: «عاملة عظمة»

أشاد الفنان محمد ممدوح عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بمسلسل تحت الوصاية لمني زكي.

وكتب محمد ممدوح قائلا: «تحت الوصاية مش عارف أقول إيه لمين ولا مين، عظمة الأستاذة منى زكي ولا إبداع وحلاوة محمد شاكر ولا جمال وحلاوة التصوير لصديقي بيشوي، والديكور المبهر لمحمد عطية».

وأضاف: «بقدم احترامي وشكري لكل زملائي وأصدقائي في العمل المشرف ده، شكرا لتقديركم واحترامكم لجمهوركم ولتعبكم الواضح جدا بانكم ماتستخفوش بعقولنا.. امتعتونا وشرفتونا والله».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.